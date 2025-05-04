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Чемпионская интрига жива: "Александрия" осилила "Полесье" и преследует "Динамо" (видео)
Подопечные Руслана Ротаня вырвали победу над житомирцами, играя в большинстве.
"Александрия" на выезде обыграла "Полесье" в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Житомире завершился со счетом 1:2.
Гости открыли счет на 32-й минуте встречи – отличился Иван Калюжный.
Перед перерывом житомирская команда отыгралась – на 45+1-й минуте забил Батиста Очоа.
На старте второго тайма хозяева поля остались в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление на 52-й минуте заработал Гиорги Майсурадзе.
Подопечные Руслана Ротаня воспользовались численным преимуществом и вырвали победу – решающий мяч на 78-й минуте забил Теди Цара.
Обзор матча "Полесье" – "Александрия"
После этого матча "Александрия" (63 очка) продолжает занимать второе место в УПЛ и преследовать "Динамо", которое за три тура до конца лидирует с 67 баллами.
"Полесье" (43 пункта) находится на четвертой строчке элитного дивизиона чемпионата Украины и ведет борьбу за попадание в Лигу конференций на следующий сезон.
В следующем туре УПЛ александрийцы 11 мая на выезде сыграют с "Карпатами", а житомирцы 9 мая примут "Динамо".