Чемпионская интрига жива: "Александрия" осилила "Полесье" и преследует "Динамо" (видео)

"Полесье" – "Александрия" / © ФК Александрия

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"Александрия" на выезде обыграла "Полесье" в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Житомире завершился со счетом 1:2 .

Гости открыли счет на 32-й минуте встречи – отличился Иван Калюжный.

Перед перерывом житомирская команда отыгралась – на 45+1-й минуте забил Батиста Очоа.

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На старте второго тайма хозяева поля остались в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление на 52-й минуте заработал Гиорги Майсурадзе.

Подопечные Руслана Ротаня воспользовались численным преимуществом и вырвали победу – решающий мяч на 78-й минуте забил Теди Цара.

Обзор матча "Полесье" – "Александрия"

После этого матча "Александрия" (63 очка) продолжает занимать второе место в УПЛ и преследовать "Динамо", которое за три тура до конца лидирует с 67 баллами.

"Полесье" (43 пункта) находится на четвертой строчке элитного дивизиона чемпионата Украины и ведет борьбу за попадание в Лигу конференций на следующий сезон.

В следующем туре УПЛ александрийцы 11 мая на выезде сыграют с "Карпатами", а житомирцы 9 мая примут "Динамо".