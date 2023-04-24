Чемпионская интрига жива: "Днепр-1" в голевой перестрелке дожал аутсайдера УПЛ

Команда Александра Кучера вырвала три очка в напряженной игре с "Рухом".

"Днепр-1" одержал победу над "Рухом" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 3:2 .

На 9-й минуте днепрян вывел вперед Эдуард Сарапий. В середине первого тайма подопечные Александра Кучера удвоили свое преимущество – пенальти реализовал Артем Довбик.

Впрочем, что до перерыва львовяне сумели отыграться благодаря голам Таллеса и Юрия Климчука.

Во втором тайме "Днепр-1" изо всех сил пытался вырвать победу и добился своего в компенсированное время. Автором решающего гола на 90+3-й минуте стал Игорь Когут.

"Днепр-1" (48 очков) вернулся на второе место в УПЛ, обойдя "Зарю" (46), которая провела на матч больше. Имея игру в запасе, днепряне отстают от лидера чемпионата – "Шахтера" – на 5 баллов. "Рух" (19 пунктов) занимает 15-ю позицию, находясь в зоне вылета.

В следующем туре "Днепр-1" 29 апреля встретится с "Ингульцом", а "Рух" в тот же день примет "Ворсклу".

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