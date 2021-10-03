Чемпионская заруба в АПЛ: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" устроили "перестрелку" на "Энфилде"

Чемпионская заруба в АПЛ: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" устроили "перестрелку" на "Энфилде"

Подопечные Клоппа дважды вели в счете, но не удержали победу.

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" завершили боевой ничьей центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Противостояние чемпионов Англии последних двух сезонов на стадионе "Энфилд" не определило сильнейшего - 2:2.

В первом тайме команды не забили голов, оставив все самое интересное на вторую половину встречи. На 59-й минуте Садио Мане открыл счет после передачи Мохамеда Салаха. "Горожане" через десять минут ответили голом Фила Фоден, которому ассистировал Габриэл Жезус.

На 76-й минуте подопечные Юргена Клоппа во второй раз в поединке вырвались вперед - Салах поразил ворота Эдерсона. Однако, команда Хосепа Гвардиолы смогла уйти от поражения. Спасительный гол на 81-й минуте забил Кевин Де Брюйне.

Отметим, что украинский футболист "Сити" Александр Зинченко пропускал матч из-за травмы.

"Ливерпуль" (15 очков) расположился на второй позиции в АПЛ. "Манчестер Сити" имеет на балл меньше и идет третьим. Лидирует с 16 пунктами "Челси".

В следующем туре чемпионата, который состоится после паузы на игры сборных, "мерсисайдцы" 16 октября на выезде сыграют с "Уотфордом", а "горожане" в тот же день примут "Бернли".

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