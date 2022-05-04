Чемпионский поступок: известный боксер пожертвовал своим поясом, чтобы помочь украинцам

Украинский боксер Карен Чухаджян выставил на благотворительный онлайн-аукцион чемпионский пояс WBC Silver Youth.

26-летний украинский боксер армянского происхождения решился на такой шаг, чтобы помочь нашей стране в борьбе с российскими оккупантами.

Благотворительный аукцион начнется в среду, 11 мая, в 12:00. Стартовая стоимость лота - 50 тысяч гривен, сообщает Tribuna.com.

Все собранные средства будут перечислены волонтерской организации Ukraine Alive 2022, которая помогает ВСУ и переселенцам.

Выставленный на аукцион пояс Чухаджян завоевал еще в 2018 году. В своем последнем поединке украинец завоевал пояс IBF Inter-Continental, победив нокаутом британца Райана Мартина. В общей сложности на счету Карена 20 побед в 21 поединке на профиринге.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик подписал боксерские перчатки для благотворительного аукциона в поддержку Украины в Лондоне.

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