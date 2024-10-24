Чемпионский троллинг: Усик попросил Фьюри об услуге, чтобы помочь украинским военным (видео)

Александр дал "Цыганскому королю" подписать фото, на котором отправляет его в нокдаун.

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик остроумно затроллил бывшего чемпиона Тайсон Фьюри на пресс-конференции в Лондоне, которая была посвящена их бою-реваншу.

Украинец достал из черного кейса, с которым пришел на мероприятие в образе "Хитмена", фото с первого поединка против "Цыганского короля", где мощным ударом попадает британцу в голову, после чего тот оказался в нокдауне.

Усик подошел к Фьюри и попросил его подписать эту фотографию, британский боксер не отказал.

После пресс-конференции Александр объяснил, что собирается продать снимок с автографом Фьюри, а вырученные средства направить на помощь украинским военным.

"Я продам это фото и помогу своим украинским солдатам", – сказал Усик.

Александр Усик / Фото: instagram.com/matchroomboxing

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

Усик – Фьюри: букмекеры определили фаворита боя-реванша

"Отнимает много времени": Усик признался, от чего отказался перед реваншем с Фьюри

"Это мой путь к победе": Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком