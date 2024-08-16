Чемпионскую саблю Харлан с Олимпиады-2024 продали на аукционе ради ВСУ: известна сумма

Саблю украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, которой она нанесла победный укол на Олимпийских играх-2024 в Париже, была продана на благотворительном аукционе в поддержку ВСУ за 10 миллионов гривен.

Об этом в соцсетях сообщил волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула.

Новым владельцем сабли Харлан стал харьковский футбольный клуб "Металлист 1925".

"Спасибо Ольге за такой ценный артефакт. Эта сабля уже принесла одну победу и ее цена скоро принесет победы на поле боя. Все средства с продажи сабли будут направлены на приобретение автоматизированных турелей "ШаБля" для пехоты", – отметили в фонде.

Отметим, что Харлан завоевала две медали на Олимпиаде в Париже. Кроме командного "золота", она завоевала "бронзу" в личном первенстве.

Для Харлан "золото" командных соревнований Парижа-2024 стало шестой олимпийской наградой в карьере. На предыдущих Олимпийских играх она выиграла четыре медали: стала олимпийской чемпионкой 2008-го и серебряной призеркой 2016 года в командном турнире, а также завоевала бронзовые награды в личном первенстве на Олимпиадах 2012-го и 2016 годов.

Таким образом, Харлан стала абсолютной рекордсменкой Украины по выигранным медалям на Олимпиадах.

Ранее сообщалось, что Харлан рассказала об исторической победе украинской сборной по фехтованию на Олимпиаде-2024.

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