Чемпионство все ближе: "Барселона" с дублем Левандовского уничтожила аутсайдера Ла Лиги (видео)

Команда Хави оторвалась от "Реала" уже на 15 очков.

"Барселона" на выезде разгромила "Эльче" в матче 27-го тура испанской Ла Лиги – 0:4 .

Каталонцы вышли вперед на 20-й минуте усилиями Роберта Левандовского.

После перерыва "сине-гранатовые" забили еще трижды. На 56-й минуте отличился Ансу Фати. Через десять минут дубль оформил Левандовски, записав в свой актив второй мяч в этой встрече.

А на 70-й минуте точку в поединке поставил Ферран Торрес, которому ассистировал все тот же Левандовски.

Обзор матча

"Барселона" (71 очко) уверенно лидирует в турнирной таблице "Примеры", опережая мадридский "Реал" на 15 баллов. "Сливочные" 2 апреля примут "Вальядолид". "Эльче" с 13 пунктами занимает последнюю строчку.

В следующем туре подопечные Хави 10 апреля примут "Жирону" украинца Виктора Цыганкова. "Эльче" двумя днями ранее на выезде сыграет против "Осасуны".

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