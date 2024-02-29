Чемпионство все ближе: "Интер" уничтожил "Аталанту" и увеличил отрыв на вершине Серии А (видео)

"Интер" на своем поле разбил "Аталанту" в перенесенном матче 21-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 4:0 .

Гости могли выходить вперед уже в дебюте встречи, но после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр отменил гол Шарля де Кетеларе из-за игры рукой.

До перерыва "нерадзурри" забили дважды. На 26-й минуте счет открыл Маттео Дармиан, а в компенсированное время отличился Лаутаро Мартинес.

Отметим, что для аргентинского форварда это уже 23-й гол в этом сезоне Серии А. Он возглавляет гонку бомбардиров, опережая ближайшего преследователя нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича на 8 мячей.

Во втором тайме "Интер" довел дело до разгрома. На 54-й минуте Федерико Димарко добил мяч в сетку после того, как вратарь "Аталанты" Марко Карнесекки отбил пенальти в исполнении Мартинеса.

А точку в матче на 71-й минуте поставил Давиде Фраттези, который за десять минут до этого вышел на замену. Ассистировал ему Алексис Санчес, который также появился на поле во втором тайме.

Обзор матча "Интер" – "Аталанта"

Победа позволила "Интеру" (69 очков) увеличить свой лидерский отрыв в турнирной таблице Серии А. Команда Симоне Индзаги теперь опережает идущий вторым "Ювентус" на 12 баллов.

"Аталанта" (46 пунктов) осталась на пятом месте – от четвертой строчки, которую занимает "Болонья", команду из Бергамо отделяют два зачетных балла.

В следующем туре "Интер" 4 марта примет "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского. Днем ранее "Аталанта" дома сыграет с "Болоньей".

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