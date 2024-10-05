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Чемпиону мира по футболу Полю Погба сократили дисквалификацию за употребление допинга

Чемпиону мира по футболу Полю Погба сократили дисквалификацию за употребление допинга

Поль Погба / Фото: Associated Press

Срок отстранения француза был уменьшен с 4 лет до 18 месяцев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократил дисквалификацию полузащитника "Ювентуса" и сборной Франции Поля Погба, который ранее был отстранен на четыре года за употребление допинга.

Как сообщает Sky Sports, CAS удовлетворил апелляцию 31-летнего француза и уменьшил срок его "бана" до 18 месяцев.

Таким образом, с января 2025 года Погба может вернуться к тренировкам с "Ювентусом", а начиная с марта – выходить на поле в официальных матчах.

Погба провалил допинг-тест после матча Серии А против "Удинезе", который состоялся 20 августа 2023 года. Позже стало известно, что повторная допинг-проба французского хавбека также показала повышенный уровень тестостерона в крови.

Контракт Погба с "Ювентусом" рассчитан до 2026 года. После отстранения из-за допинга итальянский клуб не стал разрывать контракт с хавбеком, но перевел его на минимальную зарплату.

Летом 2022 года Погба в статусе свободного агента вернулся в "Ювентус" после шести сезонов в "Манчестер Юнайтед", который заплатил туринцам 105 миллионов евро за трансфер француза.

Ранее Поль уже защищал цвета "бьянконери" с 2012 по 2016 год. Суммарно хавбек сыграл в составе "Старой синьоры" 190 матчей, отличившись 34 голами и 41 ассистом.

За сборную Франции футболист выступал с 2013 года и сыграл 91 матч, забил 11 голов. В составе "Ле Блэ" он стал серебряным призером Евро-2016, победителем чемпионата мира-2018, а также выиграл Лигу наций-2020/21.

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