Чемпионы Европы не едут на мундиаль: Италия сенсационно проиграла в плей-офф ЧМ-2022

Чемпионы Европы не едут на мундиаль: Италия сенсационно проиграла в плей-офф ЧМ-2022

"Скуадра Адзурра" не смогла пройти македонцев.

Сборная Италии проиграла Северной Македонии в полуфинале плей-офф европейской квалификации на Чемпионат мира-2022. Поединок в Палермо закончился со счетом 0:1 .

Единственный гол на 90+2-й минуте забил Александр Трайковский. Именно он сенсационно оставил действующих чемпионов Европы за бортом финальной части планетарного первенства.

В финале плей-офф квалификации ЧМ-2022 македонцы встретятся с Португалией, которая победила в параллельном матче Турцию - 3:1. Матч Португалия - Северная Македония состоится 29 марта.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится 1 апреля 2022 года.

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