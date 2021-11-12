"Чемпионы мира по ничейным результатам": реакция соцсетей на игру сборной Украины в товарищеском матче с Болгарией

Подобный счет болельщики уже считают проклятием.

В четверг, 11 ноября , сборная Украины и провела контрольный спарринг в Одессе против Болгарии.

Имея ряд неиспользованных моментов, три отмененных гола (все — справедливо) и более 30 нанесенных ударов по воротам соперникам, коллектив Александра Петракова каким-то чудом не сумел одержать победу. Игра завершилась уже с традиционным для "сине-желтых" результатом со счетом 1:1.

После матча болельщики пожаловались на дикое невезение для украинских футболистов, а также отметили, что счет 1:1 — это уже какое-то проклятие.

Вашему вниманию некоторые комментарии фанатов.

Хорошо играли, но нужно реализовывать свои моменты



Украина 1 — 1 Болгария #МыСборная pic.twitter.com/J1FBx4IiIJ — Artur (@arthuruank) November 11, 2021

Спокойно. Все по плану. Сейчас развернуть фарт задницей;) а с боснийцами встретить его лицо)) – Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) November 11, 2021

Как же я пашу с этого матча. миллион моментов, промахи по пустым. Но худшее, что я слышал за последнее время, это денис криштиану пушкарь. считаю что за подобное нужно депортировать в судан. В принципе, это столярчук #УкраинаБолгария — Не понимаю, что происходит (@nenya4o) November 11, 2021

Логика покинула чат. Проклятие ничьих продолжается... Хорошо, что общителен. PS Ярмоленко отыграл целый матч, он доживет до Боснии? #Украина #УкраинаБолгария #RussianNationalTeam pic.twitter.com/ospq24PXEw — Гордон Фримен (@freeman_69_69) November 11, 2021

По ударам по воротам – 36 – 4. Я такого еще не видел в своей жизни. Немцы, бразилы и французы нервно обжигают в сторонке #Украина #Болгария #Ukraine #Bulgaria — Брюс Всемогущий (@BruceWillisUA) November 11, 2021

Украина – чемпион мира.



С ничейных результатов. — Априори прав (@aprioriprav) November 11, 2021

Добавим, что во вторник, 16 ноября, "сине-желтые" проведут судьбоносный матч в отборе к ЧМ-2022. На выезде команда Петракова померяется силамис Боснией и Герцеговиной. Именно в этом матче и может решиться, кто займет второе место в группе.

Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года

После восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем и четвертом местах расположились Финляндия (8 баллов) и команда Боснии и Герцеговины (7 пунктов), которые провели на один поединок меньше. Возглавляет квинтет сборная Франции – 12 очков и игра в запасе. Казахстан (3 балла) уже упустил все шансы выйти на мундиаль.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, соревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября – 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

Читайте также :

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку