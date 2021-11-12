"Чемпионы мира по ничейным результатам": реакция соцсетей на игру сборной Украины в товарищеском матче с Болгарией

Подобный счет болельщики уже считают проклятием.
В четверг, 11 ноября, сборная Украины и провела контрольный спарринг в Одессе против Болгарии.
Имея ряд неиспользованных моментов, три отмененных гола (все — справедливо) и более 30 нанесенных ударов по воротам соперникам, коллектив Александра Петракова каким-то чудом не сумел одержать победу. Игра завершилась уже с традиционным для "сине-желтых" результатом со счетом 1:1.
После матча болельщики пожаловались на дикое невезение для украинских футболистов, а также отметили, что счет 1:1 — это уже какое-то проклятие.
Вашему вниманию некоторые комментарии фанатов.
Хорошо играли, но нужно реализовывать свои моменты— Artur (@arthuruank) November 11, 2021
Украина 1 — 1 Болгария #МыСборная pic.twitter.com/J1FBx4IiIJ
Спокойно. Все по плану. Сейчас развернуть фарт задницей;) а с боснийцами встретить его лицо))– Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) November 11, 2021
Как же я пашу с этого матча. миллион моментов, промахи по пустым. Но худшее, что я слышал за последнее время, это денис криштиану пушкарь. считаю что за подобное нужно депортировать в судан. В принципе, это столярчук #УкраинаБолгария— Не понимаю, что происходит (@nenya4o) November 11, 2021
Логика покинула чат. Проклятие ничьих продолжается... Хорошо, что общителен. PS Ярмоленко отыграл целый матч, он доживет до Боснии? #Украина #УкраинаБолгария #RussianNationalTeam pic.twitter.com/ospq24PXEw— Гордон Фримен (@freeman_69_69) November 11, 2021
По ударам по воротам – 36 – 4. Я такого еще не видел в своей жизни. Немцы, бразилы и французы нервно обжигают в сторонке #Украина #Болгария #Ukraine #Bulgaria— Брюс Всемогущий (@BruceWillisUA) November 11, 2021
Украина – чемпион мира.— Априори прав (@aprioriprav) November 11, 2021
С ничейных результатов.
Добавим, что во вторник, 16 ноября, "сине-желтые" проведут судьбоносный матч в отборе к ЧМ-2022. На выезде команда Петракова померяется силамис Боснией и Герцеговиной. Именно в этом матче и может решиться, кто займет второе место в группе.
Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года
- После восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем и четвертом местах расположились Финляндия (8 баллов) и команда Боснии и Герцеговины (7 пунктов), которые провели на один поединок меньше. Возглавляет квинтет сборная Франции – 12 очков и игра в запасе. Казахстан (3 балла) уже упустил все шансы выйти на мундиаль.
- Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, соревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
- ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября – 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.
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