Чемпионы в подвале: фанаты клуба футболиста сборной Украины атаковали командный автобус в Польше

Чемпионы в подвале: фанаты клуба футболиста сборной Украины атаковали командный автобус в Польше

Этот коллектив является действующим чемпионом страны, однако сейчас демонстрирует ужасные результаты.

Достаточно неприятный инцидент случился на Родине с клубом "Легия" Варшава.

О нем рассказывает Interia Sport.

Отмечается, что фанаты "Легии" напали на командный автобус после поражения во внутреннем первенстве, которое привело к тому, что столичный коллектив опустился в зону вылета.

Так, 12 декабря после игры болельщики, недовольные результатами команды, атаковали клубный автобус, ехавший на базу команды. В результате инцидента несколько футболистов получили травмы головы. В произошедшее вмешалась полиция.

Также отмечается, что главный тренер "Легии" Марек Голембевский попрощался с футболистами в раздевалке и подал в отставку, удовлетворенную руководством клуба.

В последнем матче Чемпионата Польши "Легия" на выезде уступила "Висле" Плоцк со счетом 0:1;

Это поражение опустило "Легию" на 16-е место турнирной таблицы, которое по итогам сезона не дает права продолжить выступления в элите польского футбола. После 16 сыгранных матчей в их активе только 12 очков (четыре победы и 12 поражений);

За "Легию" выступает футболист сборной Украины — Игорь Харатин. В матче против "Вислы" Плоцк он всю игру оставался в резерве.

Добавим, что именно "Легия" — действующий чемпион Польши.

Ранее рассказывалось о том, что автобус клуба УПЛ забросали дымовыми шашками.