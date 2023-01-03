"Через 10 лет россияне постучатся в нашу дверь": легенда "Ливерпуля" – о необходимости помогать Украине

Грэм Сунесс уверен, что победа нашей страны в войне станет залогом мира на всем континенте.

Бывший полузащитник и тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс призвал Великобританию сохранить высокий уровень поддержки Украины в войне с Россией.

Выдающийся футболист отметил важность помогать нашей стране, чтобы остановить агрессора. В противном случае РФ может представлять угрозу не только Украине, но и другим государствам Европы.

"Мы, как страна, в целом делаем правильные вещи. Мы должны помнить, что истории о ракетах и дронах, которые посылают на украинские города, начинают казаться обыденными.

Мы не должны забывать, что это происходит каждый день в четырех часах от нас. Мы должны помочь им отбросить россиян, иначе через 10 лет они постучатся в нашу дверь", – сказал Сунесс в эфире телеканала Sky Sports.

Грэм Сунес является пятикратным чемпионом Англии в составе "Ливерпуля". В период с 1978-го по 1984 год шотландец провел за мерсисайдский клуб 247 матчей, в которых забил 38 голов. Он завершил игровую карьеру в 1991 году, после чего работал тренером и стал футбольным экспертом на телевидении.

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