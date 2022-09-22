Через восемь месяцев после увольнения: "Дженоа" расторгла контракт с Шевченко

Украинский специалист возглавил "грифонов" в ноябре 2021 года, но уже в январе 2022-го был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

С того времени 45-летний украинец все еще находился на контракте с генуэзским клубом и продолжал получать зарплату.

В четверг, 22 сентября, "Дженоа" официально сообщила о расторжении соглашения с Шевченко по обоюдному согласию сторон.

Таким образом, теперь Андрей уже никак не связан с "грифонами" и имеет право начать работу с новой командой.

Сумма компенсации за досрочное расторжение контракта не сообщается. В январе СМИ писали, что генуэзский клуб будет вынужден заплатить тренерскому штабу украинца около 20 млн евро за досрочное прекращение сотрудничества.

Под руководством Шевченко "грифоны" провели 11 матчей, в которых одержали только одну победу (в Кубке Италии над "Салернитаной"). В Серии А "Дженоа" после прихода Шевченко трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

На момент увольнения Шевченко генуэзская команда шла на предпоследней, 19-й позиции, в турнирной таблице Серии А. После назначения нового тренера "грифонам" так и не удалось избежать вылета, поэтому текущий сезон "Дженоа" начала уже во втором дивизионе - Серии B.

Напомним, с лета 2016-го по 1 августа 2021 года Шевченко возглавлял сборную Украины. На Евро-2020 "сине-желтые" под руководством Шевченко дошли до четвертьфинала. Это лучшее достижение за всю историю выступлений нашей сборной на континентальных первенствах.

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