Черкасские Мавпы - Будивельник: онлайн-видеотрансляция матча Чемпионата Украины по баскетболу

Смотрите на нашем сайте поединок стартового тура национального первенства.

В воскресенье, 26 сентября, состоится матч первого тура украинской баскетбольной Суперлиги между "Черкасскими Мавпами" и столичным "Будивельником".

Смотрите матч в прямом эфире на телеканале УНИАН ТВ и онлайн на ТСН Проспорт. Начало матча - в 15:00.

Напомним, посреди недели состоялся матч за Суперкубок Украины по баскетболу. Обладателем трофея стал "Прометей" - действующий чемпион страны победил столичный "Будивельник" со счетом 104:99.

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