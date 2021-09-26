Черкасские Мавпы - Будивельник: онлайн-видеотрансляция матча Чемпионата Украины по баскетболу

Смотрите на нашем сайте поединок стартового тура национального первенства.
В воскресенье, 26 сентября, состоится матч первого тура украинской баскетбольной Суперлиги между "Черкасскими Мавпами" и столичным "Будивельником".
Смотрите матч в прямом эфире на телеканале УНИАН ТВ и онлайн на ТСН Проспорт. Начало матча - в 15:00.
Напомним, посреди недели состоялся матч за Суперкубок Украины по баскетболу. Обладателем трофея стал "Прометей" - действующий чемпион страны победил столичный "Будивельник" со счетом 104:99.
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