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Черкасские Мавпы - Химик: онлайн-видеотрансляция матча Чемпионата Украины по баскетболу

Черкасские Мавпы - Химик: онлайн-видеотрансляция матча Чемпионата Украины по баскетболу

mavpabasket.com

Смотрите на нашем сайте поединок второго тура национального первенства.

В четверг, 30 сентября, состоится матч 2-го тура украинской баскетбольной Суперлиги между "Черкасскими Мавпами" и "Химиком". Команды сыграют на площадке ПС "Будивельник" в Черкассах.

Смотрите матч в прямом эфире на телеканале УНИАН ТВ и онлайн на ТСН Проспорт. Начало поединка - в 18:30.

  • Оба клуба успешно стартовали в новом сезоне чемпионата Украины. "Мавпы" сенсационно обыграли столичный "Будивельник" (90:85), а "Химик" победил "Одессу" (66:58).
  • "Химик" занимает 5-е место в турнирной таблице Суперлиги, а "Мавпы" - шестое.

На прошлой неделе состоялся матч за Суперкубок Украины по баскетболу. Обладателем трофея стал "Прометей" - действующий чемпион страны победил столичный "Будивельник" со счетом 104:99.

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