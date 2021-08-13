"Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?": На олимпийского чемпиона Беленюка пытались напасть в центре Киева

Конфликт произошел из-за цвета кожи нардепа, но до драки не дошло.

Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио сообщил, что на него чуть не напали неизвестные молодые люди в центре Киева.

Об этом Беленюк сообщил на своей странице в Facebook.

"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительные вещи типа: "черная обезьяна то знает о патриотизме ?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но...



1. Мне интересно, украинец ли Я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?!

2. Насколько Олимпийский чемпион может чувствовать себя безопасно в своей Родине и в родном городе?!

3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь для ее прославления ?!", — написал спортсмен.

Напомним, в финале весовой категории до 87 кг на Олимпиаде в Токио Жан Беленюк победил венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1. Беленюк отпраздновал победу зажигательным гопаком с флагом Украины, вызвав невероятную реакцию в социальных сетях. Он принес единственную золотую медаль на Олимпиаде-2020 для Украины.

После триумфального возвращения в Украину Беленюк в подробностях рассказал о травме, полученной во время тренировок, которая едва не помешала ему выйти на борцовский ковер на Олимпийских играх.

Жан — двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Вполне естественно, что он считался одним из главных претендентов на победу в Токио, но путь к "золоту" был нелегким для украинца.

Новости мира: Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом - каким был спортивный путь борца

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