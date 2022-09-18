Черная полоса продолжается: "Ювентус" после фиаско в Лиге чемпионов в меньшинстве проиграл аутсайдеру Серии А (видео)

Туринский "Ювентус" на выезде уступил "Монце" в рамках седьмого тура итальянской Серии А.

Поединок завершился сенсационной победой хозяев поля со счетом 1:0 .

Решающий гол в этом противостоянии дебютант элитного дивизиона Чемпионата Италии забил во втором тайме. Его автором стал датский нападающий Кристиан Гюткьер, которому ассистировал Патрик Чуррия.

Отметим, что еще в первой половине встречи "бьянконери" остались в меньшинстве. На 40-й минуте прямую красную карточку получил Анхель Ди Мария.

"Ювентус" не смог победить уже в пятом матче подряд: три из них были в Серии А и два - в Лиге чемпионов. На неделе подопечные Массимилиано Аллегри во 2-м туре группового этапа ЛЧ дома проиграли португальской "Бенфике" (1:2).

"Ювентус" с 10 очками остался на восьмой строчке в чемпионате. "Монца" впервые выиграла в сезоне и с 4 очками поднялась на 18-е место.

В следующем туре туринцы будут принимать "Болонью", а "Монца" на выезде сыграет против "Сампдории". Оба матча запланированы на 2 октября.

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