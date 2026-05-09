- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 1 мин
Чернигов — Динамо: букмекеры сделали прогноз на финал Кубка Украины
Поединок состоится 20 мая на "Арене Львов".
В среду, 20 мая, "Чернигов" и киевское "Динамо" сыграют в финале Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
Решающий матч турнира состоится во Львове на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Согласно новому регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время сразу будет пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.
В полуфинале "Динамо" разгромило "Буковину", а "Чернигов" в серии пенальти сенсационно одолел "Металлист 1925".
Отметим, что "Чернигов" стал вторым в истории представителем Первой лиги, который дошел до финала Кубка Украины. Впервые это удалось "Ингульцу" в сезоне-2018/19.
Помимо трофея, победитель Кубка Украины получит право в следующем сезоне сыграть в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
Прогноз букмекеров на матч Чернигов — Динамо
Абсолютным фаворитом матча букмекеры считают "Динамо". На победу киевлян в основное время можно поставить с коэффициентом 1,04. Ничья — 9,50. Выигрыш черниговцев по итогам 90 минут поединка — 41,00.
На то, что "бело-синие" завоюют трофей, принимаются ставки с коэффициентом 1,02. Триумф "Чернигова" с учетом возможной серии пенальти оценен коэффициентом 10,00.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".