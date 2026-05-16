Чернигов — Динамо: где и когда смотреть финал Кубка Украины
Обладатель национального Кубка определится 20 мая на "Арене Львов".
В среду, 20 мая, "Чернигов" и киевское "Динамо" сразятся в финале Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
Матч состоится во Львове на стадионе "Арена Львов". Игра начнется в 18:00.
Согласно новому регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время сразу будет пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.
Где смотреть матч Чернигов — Динамо
В Украине поединок "Чернигов" — "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
В полуфинале "Динамо" разгромило "Буковину", а "Чернигов" в серии пенальти сенсационно одолел "Металлист 1925".
Отметим, что "Чернигов" стал вторым в истории представителем Первой лиги, который дошел до финала Кубка Украины. Впервые это удалось "Ингульцу" в сезоне-2018/19.
Помимо трофея, победитель Кубка Украины получит право в следующем сезоне сыграть в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".