Чернигов — Динамо: онлайн-видеотрансляция финала Кубка Украины

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

В среду, 20 мая, "Чернигов" и киевское "Динамо" сразятся в финале Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

Решающий матч турнира состоится во Львове на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Согласно новому регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время будет сразу пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.

"Чернигов" стал вторым в истории представителем Первой лиги, который дошел до финала Кубка Украины. Впервые это удалось "Ингульцу" в сезоне-2018/19.

На пути к финалу "Чернигов" прошел "Атлет" (1:0), "Кривбасс" (техническая победа 3:0), "Лесное" (1:1, по пенальти — 4:3), "Феникс-Мариуполь" (0:0, по пенальти — 5:4) и "Металлист 1925" (0:0, по пенальти — 6:5).

"Динамо" дошло до финала, выбив из турнира "Александрию" (2:1), "Шахтер" (2:1), "Ингулец" (2:0) и "Буковину" (3:0).

Помимо трофея, победитель Кубка Украины получит право в следующем сезоне сыграть в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Для "Динамо" это шанс завоевать 14-й Кубок Украины в истории и вплотную приблизиться по этому показателю к рекорду "Шахтера", который побеждал в этом турнире 15 раз.

В прошлом сезоне именно "горняки" стали обладателями Кубка Украины, в финале в серии пенальти одолев "Динамо".

Также "Динамо" может догнать "Шахтер" по трофеям в Украине. После завоевания чемпионства УПЛ-2025/26 донецкий клуб обошел "бело-синих" (40 трофеев против 39), но в случае победы в Кубке Украины киевляне восстановят тут равновесие.

