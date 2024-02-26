"Черноморец" чудом спас очко против "Оболони" в заключительном матче 18-го тура УПЛ (видео)

За весь матч "моряки" нанесли один удар по воротам, тогда как "пивовары" – 20.

"Оболонь" сыграла вничью с "Черноморцем" в последнем матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Оболонь-Арене" в Киеве завершился со счетом 1:1 .

Игра прошла при тотальном преимуществе столичной команды. В течение матча "пивовары" нанесли 20 ударов (в створ ворот – семь) против единственного, но результативного у "моряков".

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва "Оболонь" все же смогла выйти вперед – на 74-й минуте Игорь Краснопир точно пробил после передачи Олега Вишневского

Однако победу киевляне не удержали. На 84-й минуте одесситы использовали свой единственный момент – Андрей Штогрин замкнул подачу с углового от Артура Авагимяна.

Обзор матча "Оболонь" – "Черноморец"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Оболонь" (15 очков) занимает 14-е место в УПЛ. "Черноморец" с 23 баллами остался на девятой позиции.

В следующем туре "пивовары" 3 марта примут "Днепр-1". Днем ранее подопечные Романа Григорчука на выезде сыграют против "Динамо".

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