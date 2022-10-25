"Черноморец" дважды отказал "Днепру-1" в просьбе перенести матч перед "Лигой конференций": УПЛ во главе с Евгением Диким игнорируют ситуацию

Так, матч 10-го тура "Днепр-1" — "Черноморец" запланирован на воскресенье, 30 октября.

Хозяева этого поединка — ФК "Днепр-1" — обратились к одесситам с просьбой перенести поединок, поскольку уже в четверг, 3 ноября, подопечные Александра Кучера должны встретиться с нидерландским АЗ — Алкмаар в рамках Лиги конференций. И без того сложный календарь запутывает логистика клуба. На дорогу в Алкмаар наземным транспортом добираться сутки. Днепряне обратились в УПЛ, но вместо ответа получили очередное письмо от "Черноморца" с отказом.

Еще летом, перед началом матчей УПЛ, а позже и в сентябре, были достигнуты договоренности о всесторонней поддержке клубов, представляющих Украину за рубежом и, в частности, участвующих в поединках Еврокубка. В частности, правом переноса даты матча уже дважды воспользовался ФК "Шахтер". Так, ФК "Львов" и "Минай" переносили свои поединки с "Шахтером", чтобы горняки могли как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов. Но почему исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий выражает поддержку только некоторым клубам, а УПЛ не может установить общие правила для всех и обязать все клубы действовать в интересах и в пользу украинского футбола.

В конце концов "Черноморец", занимающий последнее место в турнирной таблице, не пошел навстречу команде-лидеру, которая к тому же представляет Украину в Еврокубках, и отказался переносить игру. Свое решение одесская команда аргументировала тем, что у нее нет возможности перенести этот поединок, поскольку у клуба и так уже есть один перенесенный матч (поединок 7-го тура с Кривбассом), который поставили на 2-е декабря.

Впоследствии "Днепр-1" еще раз обратился к "Черноморцу" с просьбой перенести матч и сыграть его уже весной 2023 года. Но "Черноморец" снова ответил отказом.

“В регламенте написано, что матч может быть перенесен по согласованию двух сторон, двух клубов – мы обсуждали этот вопрос в начале сезона, и в УПЛ нам пообещали, что будут всячески помогать в этом. Сейчас же они заняли позицию "моя хата с краю", ссылаясь на регламент – вот, старайтесь договориться”, – прокомментировал ситуацию Андрей Русол, исполнительный директор ФК “Днепр-1”.

Таким образом, УПЛ во главе с Евгением Диким не только не выполняет свои обещания, но и самоустраняется от помощи в разрешении спорных ситуаций, точно пока не в пользу украинского футбола.