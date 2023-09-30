"Черноморец" и "Заря" не определили сильнейшего в матче 9-го тура УПЛ

"Черноморец" сыграл вничью с "Зарей" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе закончился со счетом 0:0 .

Команды примерно поровну владели мячом и нанесли в течение встречи по 17 ударов по воротам друг друга (в створ – 4:9 в пользу луганцев), однако забить гол ни разу никому так и не удалось.

После этого матча "Черноморец" (16 очков) занимает третье место в УПЛ. "Заря" (6 баллов) располагается на 13-й позиции.

В следующем туре "моряки" 8 октября на выезде сыграют с "Кривбассом", а вот матч луганцев против "Шахтера" перенесен на неопределенный срок.

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