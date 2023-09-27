"Черноморец" оформил камбэк в матче с "Кривбассом" и пробился в четвертьфинал Кубка Украины

"Черноморец" одержал волевую победу над "Кривбассом" в матче 1/8 финала Кубка Украины. Поединок в Одессе завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм остался за гостями. На 15-й минуте встречи Олег Кожушко вывел криворожский клуб вперед.

Однако после перерыва команда Романа Григорчука совершила камбэк. На 65-й минуте счет сравнял бразильский нападающий "моряков" Дада, а в компенсированное ко второму тайму время словенский полузащитник Йон Шпорн вырвал для хозяев поля победу и путевку в 1/4 финала национального кубка.

Добавим, что ранее в четвертьфинал Кубка Украины также вышли донецкий "Шахтер", "Александрия", "Виктория" (Сумы), житомирское "Полесье" и киевская "Оболонь"

Поединки 1/4 и 1/2 финала запланированы на 1 ноября 2023-го и 3 апреля 2024 года соответственно. Финал Кубка Украины-2023/24 состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился. В сезоне-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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