"Черноморец" прервал победную серию "Ингульца" и покинул зону вылета УПЛ, "Минай" одолел "Колос"

В матчах 18-го тура украинской Премьер-лиги "Черноморец" на выезде обыграл "Ингулец" ( 1:2 ), а "Минай" в гостях победил "Колос" ( 0:1 ).

"Черноморец" дважды отличился в воротах петровцев в течение первого тайма. На 2-й минуте пенальти реализовал Гай Хадида, а перед перерывом красавец-гол забил Даниил Алефиренко.

Хозяева отыграли один мяч во втором тайме – на 83-й минуте отличился Иван Головкин, но избежать поражения не сумели.

Таким образом, "моряки" прервали победную серию команды из Петрова, которая насчитывала четыре матча.

Обзор матча

"Черноморец" (18 очков) поднялся из зоны вылета на 11-е место в УПЛ. "Ингулец" (19 баллов) занимает 10-ю строчку.

В следующем туре одесситы 2 апреля сыграют с "Шахтером", а петровцы днем ранее встретятся с "Минаем".

В другом матче игрового дня "Минай" одолел "Колос" благодаря мячу Юрия Кравчука на 9-й минуте.

Обзор матча

"Минай" (18 очков) вышел на 13-е место в УПЛ. "Колос" (23 балла) остался на шестой строчке.

В следующем туре закарпатцы 1 апреля сыграют с "Ингульцом", а команда из Ковалевки в тот же день сойдется с "Металлистом".

Читайте также:

"Шахтер" за четыре минуты обыграл "Рух" и вернулся на вершину УПЛ (видео)

"Днепр-1" обыграл "Верес" и вернул себе лидерство в УПЛ

"Динамо" в Киеве проиграло "Заре" и отдалилось от топ-3 УПЛ