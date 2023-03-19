"Черноморец" прервал победную серию "Ингульца" и покинул зону вылета УПЛ, "Минай" одолел "Колос"

Завершились очередные матчи чемпионата Украины по футболу.
В матчах 18-го тура украинской Премьер-лиги "Черноморец" на выезде обыграл "Ингулец" (1:2), а "Минай" в гостях победил "Колос" (0:1).
"Черноморец" дважды отличился в воротах петровцев в течение первого тайма. На 2-й минуте пенальти реализовал Гай Хадида, а перед перерывом красавец-гол забил Даниил Алефиренко.
Хозяева отыграли один мяч во втором тайме – на 83-й минуте отличился Иван Головкин, но избежать поражения не сумели.
Таким образом, "моряки" прервали победную серию команды из Петрова, которая насчитывала четыре матча.
Обзор матча
- "Черноморец" (18 очков) поднялся из зоны вылета на 11-е место в УПЛ. "Ингулец" (19 баллов) занимает 10-ю строчку.
- В следующем туре одесситы 2 апреля сыграют с "Шахтером", а петровцы днем ранее встретятся с "Минаем".
В другом матче игрового дня "Минай" одолел "Колос" благодаря мячу Юрия Кравчука на 9-й минуте.
Обзор матча
- "Минай" (18 очков) вышел на 13-е место в УПЛ. "Колос" (23 балла) остался на шестой строчке.
- В следующем туре закарпатцы 1 апреля сыграют с "Ингульцом", а команда из Ковалевки в тот же день сойдется с "Металлистом".
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