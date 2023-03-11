"Черноморец" расписал ничью с "Металлистом 1925" и покинул зону вылета УПЛ

"Черноморец" и "Металлист 1925" сыграли вничью в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе завершился со счетом 1:1 .

Оба мяча в этой встрече были забиты в первом тайме. На 9-й минуте "моряков" вывел вперед Даниил Алефиренко, на что гости через десять минут ответили голом Беки Вачиберадзе.

Во втором тайме ни одна из команд не смогла склонить чашу весов в свою пользу, поэтому была зафиксирована ничья.

"Черноморец" (15 очков) покинул зону вылета и поднялся на 14 место в УПЛ. "Металлист 1925" (20 баллов) вышел на седьмую позицию.

В следующем туре одесситы 19 марта сыграют с "Ингульцом". Днем ранее харьковский клуб померяется силами с "Ворсклой".

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