"Черноморец" уничтожил "Александрию" и вышел на второе место в УПЛ, "Оболонь" и "Верес" расписали мир

В пятницу, 22 сентября, двумя матчами стартовал восьмой тур чемпионата Украины по футболу.
В рамках 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Черноморец" на выезде разгромил "Александрию" (1:5), а "Оболонь" и "Верес" сыграли вничью (0:0).
"Моряки" сняли вопрос о победителе матча еще в первом тайме, отправив в ворота команды Руслана Ротаня четыре безответных гола. Отличились Виталий Ермаков, Андрей Штогрин, Орест Кузик и Богдан Бойчук.
Во втором тайме александрийцы отквитали один мяч усилиями Антона Кравченко на 73-й минуте. Но последнее слово в этом поединке было за одесситами – на 77-й минуте окончательный счет игры установил Гай Хадида.
"Черноморец" (15 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Романа Григорчука на два балла отстают от "Шахтера", который провел на один матч меньше. "Александрия" (8 пунктов) осталась на десятой позиции.
В следующем туре "моряки" 30 сентября сыграют с "Зарей", а команда Ротаня 1 октября будет противостоять "Динамо".
В другом поединке игрового дня "Оболонь" и "Верес" не определили сильнейшего. Встреча на столичной "Оболонь-Арене" завершилась без голов.
"Пивовары" с 6 очками находятся на 12-й строчке чемпионата Украины. Ровенский клуб с 5 баллами располагается на предпоследнем, 15-м месте.
В следующем туре "Оболонь" 1 октября встретится с "Минаем", а "Верес" 30 сентября будет принимать ЛНЗ.
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