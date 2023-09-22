"Черноморец" уничтожил "Александрию" и вышел на второе место в УПЛ, "Оболонь" и "Верес" расписали мир

В пятницу, 22 сентября, двумя матчами стартовал восьмой тур чемпионата Украины по футболу.

В рамках 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Черноморец" на выезде разгромил "Александрию" ( 1:5 ), а "Оболонь" и "Верес" сыграли вничью ( 0:0 ).

"Моряки" сняли вопрос о победителе матча еще в первом тайме, отправив в ворота команды Руслана Ротаня четыре безответных гола. Отличились Виталий Ермаков, Андрей Штогрин, Орест Кузик и Богдан Бойчук.

Во втором тайме александрийцы отквитали один мяч усилиями Антона Кравченко на 73-й минуте. Но последнее слово в этом поединке было за одесситами – на 77-й минуте окончательный счет игры установил Гай Хадида.

"Черноморец" (15 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Романа Григорчука на два балла отстают от "Шахтера", который провел на один матч меньше. "Александрия" (8 пунктов) осталась на десятой позиции.

В следующем туре "моряки" 30 сентября сыграют с "Зарей", а команда Ротаня 1 октября будет противостоять "Динамо".

В другом поединке игрового дня "Оболонь" и "Верес" не определили сильнейшего. Встреча на столичной "Оболонь-Арене" завершилась без голов.

"Пивовары" с 6 очками находятся на 12-й строчке чемпионата Украины. Ровенский клуб с 5 баллами располагается на предпоследнем, 15-м месте.

В следующем туре "Оболонь" 1 октября встретится с "Минаем", а "Верес" 30 сентября будет принимать ЛНЗ.

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