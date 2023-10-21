"Черноморец" уничтожил аутсайдера и вышел на второе место в УПЛ

"Черноморец" разгромил "Минай" в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе закончился со счетом 3:0 .

На 19-й минуте хозяев вывел вперед Андрей Штогрин. Именно его гол позволил "морякам" уйти на перерыв с минимальным преимуществом в счете.

Во втором тайме команда Романа Григорчука еще дважды забила в ворота закарпатского клуба. На 68-й минуте Штогрин оформил дубль. А на 81-й минуте точным ударом отличился Орест Кузик – ассистировал ему Штогрин.

После этого матча "Черноморец" (19 очков) поднялся на второе место в УПЛ. Одесситы на 4 балла отстают от лидирующего в чемпионате "Кривбасса". "Минай" (4 пункта) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре чемпионата Украины "моряки" должны сыграть с "Шахтером", но этот поединок был перенесен. В свою очередь, подопечные Владимира Шарана 29 октября примут "Верес".

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