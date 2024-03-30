"Черноморец" уничтожил "Полесье" и продлил ужасную серию житомирцев в УПЛ (видео)

"Черноморец" разгромил "Полесье" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча в Житомире завершилась со счетом 1:4 .

Все голы в этом поединке были забиты после перерыва. Полузащитник "моряков" Артур Авагимян оформил хет-трик, отличившись на 53-й, 60-й и 64-й минутах.

На 75-й минуте Богдан Кушниренко сократил отставание хозяев поля, но через три минуты получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

В конце матча одесситы воспользовались численным преимуществом и забили третий мяч. На 90-й минуте результативный удар нанес Орест Кузык.

Обзор матча "Полесье" – "Черноморец"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Полесья" это четвертое поражение подряд в УПЛ. В общей сложности безвыигрышная серия команды составляет уже 8 поединков. Последний раз житомирцы выигрывали еще 11 ноября прошлого года в поединке с "Металлистом 1925" (2:1).

После этого поражения "Полесье" (33 очка) осталось на шестом месте в чемпионате Украины. "Черноморец" (26 баллов) поднялся на восьмую позицию.

В следующем туре УПЛ житомирский клуб 8 апреля встретится с "Минаем". Днем ранее команда Романа Григорчука примет "Александрию".

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