"Черноморец" в большинстве едва не упустил победу над "Александрией" в матче с 5 голами (видео)

Команда Руслана Ротаня почти весь поединок провела в меньшинстве.

"Черноморец" одолел "Александрию" в домашнем матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Результативный поединок в Одессе завершился со счетом 3:2 .

Хозяева вышли вперед уже на 10-й минуте, когда отличился Богдан Бойчук.

Вскоре подопечные Руслана Ротаня остались в меньшинстве – на 16-й минуте прямую красную карточку и удаление заработал Мигель Феррейра. Сразу после этого Илья Путря реализовал пенальти, удвоив преимущество "моряков".

Перед перерывом команда Романа Григорчука довела дело до разгрома. На 44-й минуте точный удар нанес Виталий Ермаков.

Еще в первом тайме александрийцы сумели отквитать один мяч – на 45+2-й минуте забил Артем Шулянский.

В начале второй половины встречи гости во второй раз поразили ворота одесситов. Александр Беляев на 52-й минуте сократил отставание своей команды в счете до минимума.

Однако забить еще и спастись от поражения "Александрия" уже не сумела.

Обзор матча "Черноморец" – "Александрия"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Черноморец" (29 очков) занимает восьмое место в УПЛ. "Александрия" (24 балла) идет на 11-й позиции.

В следующем туре "моряки" 14 апреля встретятся с "Зарей". Днем ранее александрийцы примут "Динамо".

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