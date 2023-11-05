"Черноморец" в меньшинстве потерпел неожиданное поражение и не сумел вернуться в топ-5 УПЛ

"Моряки" не набрали очков в поединке против "Металлиста 1925".

"Черноморец" уступил "Металлисту 1925" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе "Левый Берег" в Киевской области завершилась со счетом 2:1 .

Команда Романа Григорчука считалась фаворитом поединка у букмекеров и вышла вперед на 20-й минуте – точный удар нанес Андрей Штогрин. Для 24-летнего украинского нападающего это уже шестой гол в последних трех матчах. Также в его активе один ассист.

Однако удержать победу "морякам" не удалось. На 40-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал форвард одесского клуба Самсон Иеде.

После перерыва харьковчане воспользовались численным преимуществом и дважды отличились в воротах соперника. На 53-й минуте Андрей Борячук сравнял счет в противостоянии, а на 78-й минуте победный гол забил бразилец Ари Моура.

"Черноморец" (19 очков) остался на шестом месте в УПЛ, не воспользовавшись возможностью потеснить "Рух" (20 баллов) с пятой позиции. "Металлист 1925" (15 пунктов) поднялся на девятую строчку.

В следующем туре чемпионата Украины "моряки" 12 ноября будут принимать "Рух", а команда Эдмара днем ранее на выезде сыграет против "Полесья".

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