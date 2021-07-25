"Черноморец" в меньшинстве разгромно проиграл первый матч после возвращения в УПЛ

"Черноморец" в меньшинстве разгромно проиграл первый матч после возвращения в УПЛ

"Моряки" получили три гола в свои ворота от "Десны".

"Десна" победила "Черноморец" в домашнем матче 1-го тура УПЛ. Одесский клуб наконец-то вернулся в элиту украинского футбола после длительной паузы и сразу был разгромлен "всухую" - 0:3.

Ключевой момент встречи случился на 39-й минуте, когда полузащитник "моряков" Богдан Билошевський получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

После перерыва черниговская команда воспользовалась преимуществом в количестве игроков на поле и трижды поразила ворота соперника. Сначала дублем отметился Владислав Калитвинцев, забив на 51-й и 56-й минутах. А потом Тарас Завийский на 80-й минуте установил окончательный счет в этом противостоянии.

Во 2-м туре "Десна" 1 августа встретится на выезде с "Мариуполем".

"Черноморец" 31 июля примет "Днепр-1".

Ранее ТСН Проспорт писал, что "Заря" неожиданно уступила "Александрии" в стартовом туре УПЛ.

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