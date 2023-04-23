"Черноморец" в зрелищной голевой перестрелке оказался сильнее "Кривбасса" в УПЛ (видео)

"Черноморец" на выезде обыграл "Кривбасс" в результативном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 2:3 .

В первом тайме поединок был прерван из-за воздушной тревоги. После возобновления матча гости вышли вперед благодаря точному удару Даниила Алефиренко на 40-й минуте.

После перерыва "Кривбасс" сумел не только отыграться, но и повести в счете. Сначала на 58-й минуте автогол записал в свой пассив полузащитник "моряков" Максим Брагару, а через четыре минуты за криворожцев забил Максим Лунев.

Однако подопечные Романа Горгорчука совершили камбэк и вырвали победу. На 66-й минуте Орест Кузык восстановил паритет в этом противостоянии, а на 76-й минуте Алефиренко оформил дубль и, таким образом, принес своей команде три очка.

После этого матча "Черноморец" (23 очка) поднялся на 11 место УПЛ. "Кривбасс" (28 баллов) остался на 8-й позиции в турнирной таблице.

В следующем туре одесситы 29 апреля встретятся с "Зарей", а команда Юрия Вернидуба в тот же день будет принимать "Александрию".

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