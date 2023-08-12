"Черноморец" вдевятером удержал победу над новичком УПЛ в матче с тремя удалениями

"Моряки" в напряженном поединке обыграли "Оболонь".
"Черноморец" победил "Оболонь" в стартовом матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Поединок в Одессе закончился со счетом 2:0.
"Моряки" вышли вперед на 15-й минуте – отличился Александр Васильев.
В начале второго тайма "пивовары" остались в меньшинстве – на 48-й минуте вторую желтую карточку получил защитник столичного клуба Даниил Карась.
На 62-й минуте хозяева укрепили свое преимущество в счете. Точный удар нанес новичок команды – нигерийский форвард Самсон Иеде.
На 72-й минуте составы команд сравнялись – второй "горчичник" заработал полузащитник одесситов Орест Кузик.
А еще через семь минут "Оболонь" оказалась в большинстве – арбитр показал прямую красную карточку защитнику "моряков" Владимиру Салюку.
Однако воспользоваться численным преимуществом и отыграть хотя бы один мяч команда Валерия Иващенко не смогла.
Для "Черноморца" это вторая победа в новом сезоне УПЛ. Подопечные Романа Григорчука с 6 очками занимают третье место в турнирной таблице.
"Оболонь" еще не побеждала после возвращения в элитный дивизион. Киевляне с одним баллом расположились на 12-й позиции.
В четвертом туре УПЛ "моряки" примут "Динамо", а "пивовары" сыграют с "Днепром-1". Оба матча состоятся 20 августа.
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