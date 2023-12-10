"Черноморец" вырвал победу над "Колосом" и прервал свою ужасную серию в УПЛ (видео)

"Черноморец" обыграл "Колос" в домашнем матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом противостоянии команда Романа Григорчука забила во втором тайме. На 77-й минуте Илья Путря реализовал пенальти и принес "морякам" победу.

Таким образом, одесский клуб прервал свою серию из четырех поражений подряд в чемпионате Украины.

Обзор матча "Черноморец" – "Колос"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Черноморец" (22 очка) поднялся на восьмое место в УПЛ. "Колос" (21 балл) опутился на девятую позицию.

На этом для одесситов и ковалевцев первая часть чемпионата завершена. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля (базовая дата): в рамках 18-го тура УПЛ "Черноморец" сыграет против "Оболони", а "Колос" встретится с "Вересом".

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