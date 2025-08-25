- Дата публикации
"Черноморец" объявил о подписании экс-защитника "Динамо" и сборной Украины
Евгений Хачериди стал одноклубником Ярослава Ракицкого.
Одесский "Черноморец" объявил о подписании бывшего защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Евгения Хачериди.
Срок контракта 38-летнего украинца с "моряками" не сообщается.
Хачериди перешел в "Черноморец" в статусе свободного агента. Последним его клубом был любительский "Авангард" из Лозовой, который он покинул около месяца назад.
Интересно, что последний раз на профессиональном уровне Евгений играл еще пять лет назад, а в прошлом сезоне работал скаутом киевского "Динамо".
Таким образом, Хачериди стал одноклубником другого известного украинского защитника Ярослава Ракицкого, с которым вместе выступал за национальную сборную.
Нынешнюю кампанию "Черноморец" проводит в Первой лиге. После трех туров подопечные Александра Кучера занимают второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков.
