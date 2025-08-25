ТСН в социальных сетях

"Черноморец" объявил о подписании экс-защитника "Динамо" и сборной Украины

Евгений Хачериди стал одноклубником Ярослава Ракицкого.

Максим Приходько
Евгений Хачериди

Евгений Хачериди / © ФК Черноморец

Одесский "Черноморец" объявил о подписании бывшего защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Евгения Хачериди.

Срок контракта 38-летнего украинца с "моряками" не сообщается.

Хачериди перешел в "Черноморец" в статусе свободного агента. Последним его клубом был любительский "Авангард" из Лозовой, который он покинул около месяца назад.

Интересно, что последний раз на профессиональном уровне Евгений играл еще пять лет назад, а в прошлом сезоне работал скаутом киевского "Динамо".

Таким образом, Хачериди стал одноклубником другого известного украинского защитника Ярослава Ракицкого, с которым вместе выступал за национальную сборную.

Нынешнюю кампанию "Черноморец" проводит в Первой лиге. После трех туров подопечные Александра Кучера занимают второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков.

Ранее мы рассказывали, кто вышел в 1/16 финала Кубка Украины по футболу.

