Черновицкий каратист не вернулся в Украину с международных соревнований: как он объяснил свой поступок

Каратист из Черновцов Евгений Пилипюк не вернулся в Украину после международного турнира в итальянской Венеции.

Об этом сообщает Tribuna.com.

25-летний спортсмен в конце декабря 2024-го выехал на соревнование вместе со своей 18-летней женой, также каратисткой Дарьей Пилипюк.

Из-за невозвращения на родину Федерация каратэ Украины исключила супругов Пилипюков из состава сборной. Кроме того, была инициирована пожизненная дисквалификация из Всемирной федерации каратэ и подано ходатайство о лишении их всех спортивных наград.

Позже выяснилось, что Дарья Пилипюк вернулась в Черновцы. Она заявила, что считает несправедливым исключением ее из состава сборной и лишение наград.

Скандальную ситуацию прокомментировал Евгений Пилипюк, записав видео. Он признал свою вину, но отметил невиновность жены: "Я понимаю, что совершил неправильно, моему поступку нет оправдания, он не является достойным по отношению к украинскому сообществу и нашим воинам".

Евгений объяснил свой поступок тем, что не получил отсрочки от мобилизации. По его словам, президент Черновицкой федерации каратэ Александр Пикулин предложил ему возможность поступления на аспирантуру за 4 тысячи долларов. Но сделать это не удалось. Затем Пикулин якобы предложил Пилипюку пост тренера в ДЮСШ. Но и там отсрочки спортсмен не получил. Потому и выехал за границу и не вернулся, нарушив условия приказа Минспорта.

"Но моя жена не нарушила никакого законодательства. Она не является военнообязанной. Она не подписывала никаких документов о возвращении в Украину после завершения соревнований. На все турниры мы ездили за свой счет.

Она не знала, что я намерен выехать и остаться за границей. Она не может нести ответственность за мои действия, которые я совершал лично", – сказал Пилипюк.

Ранее сообщалось, что служившая в Национальной гвардии украинская гребчиха Лариса Жалинская сбежала в Россию.

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