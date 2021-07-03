"Чертов идиот": чемпион "Формулы-1" показал сыну российского миллиардера средний палец во время обгона

Дебютант королевских автогонок снова попал в центр внимания из-за неумелых действий на трассе.

Российский гонщик команды "Хаас" Дмитрий Мазепин попал в новый скандал. Во время практики на Гран-при Австрии пилот из РФ едва не столкнулся с Кими Райкконеном из "Альфа Ромео".

Финский гонщик пытался обогнать Мазепина на одном из кругов, однако тот начал его блокировать. Когда же Райкконену удалось таки совершить маневр и сравняться с россиянином, он показал в его адрес средний палец, а про него в рацию своей команде сказал: "Вот чертов идиот".

sports.ru

Интересно, что перед этим Мазепин также блокировал путь легендарному британцу Льюису Хэмилтону из "Мерседеса", сообщает Sports.ru.

Мазепин подписал контракт с "Хаасом" в конце 2020 года. Предполагается, что "руку" к этому приложил отец гонщика - российский миллиардер Дмитрий Мазепин .

. Для Никиты текущий сезон - дебютный в "Формуле-1".

Райккконен - чемпион "Формулы-1" сезона-2007.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, на Гран-при Монако Мазепин совершил "прорыв", впервые став не последним.

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