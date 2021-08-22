"Чертовски сексуально": красотка из MMA засветила объемную грудь

Новый "жаркий" контент от звезды мира смешанных единоборств.
Бывшая боец UFC Пейдж Ванзант, которую называют секс-символом промоушена из-за любви к обнаженным фото, поделилась с поклонниками очередной порцией пикантных снимков.
27-летняя американка опубликовала в Instagram фото, на которых она в короне выпятила перед камерой объемную грудь.
Фанаты осыпали Пейдж множеством комплиментов. Один из пользователей кратко написал: "Чертовски сексуально".
- В феврале 2021 года американка дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Красавица единогласным решением судей проиграла профессиональной боксерше Британ Харт.
- В июле того же года Пейдж потерпела поражение от соотечественницы Рейчел Остович.
- В UFC на ее счету восемь поединков: пять побед и три поражения.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ванзант эротично попозировала перед камерой.