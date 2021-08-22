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"Чертовски сексуально": красотка из MMA засветила объемную грудь

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"Чертовски сексуально": красотка из MMA засветила объемную грудь

instagram.com/paigevanzantufc

Новый "жаркий" контент от звезды мира смешанных единоборств.

Бывшая боец UFC Пейдж Ванзант, которую называют секс-символом промоушена из-за любви к обнаженным фото, поделилась с поклонниками очередной порцией пикантных снимков.

27-летняя американка опубликовала в Instagram фото, на которых она в короне выпятила перед камерой объемную грудь.

© instagram.com/paigevanzantufc
instagram.com/paigevanzantufc
© instagram.com/paigevanzantufc
instagram.com/paigevanzantufc

Фанаты осыпали Пейдж множеством комплиментов. Один из пользователей кратко написал: "Чертовски сексуально".

  • В феврале 2021 года американка дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Красавица единогласным решением судей проиграла профессиональной боксерше Британ Харт.
  • В июле того же года Пейдж потерпела поражение от соотечественницы Рейчел Остович.
  • В UFC на ее счету восемь поединков: пять побед и три поражения.

 Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ванзант эротично попозировала перед камерой.

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