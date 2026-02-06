"Червона рута" и сине-желтые флаги: как Украина выходила на церемонии открытия Олимпиады-2026

Сборная Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026 / © Associated Press

В пятницу, 6 февраля, в Италии проходит торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026.

В традиционном параде стран принимает участие и сборная Украины. Сине-желтый флаг в Милане пронесла Елизавета Сидерко (шорт-трек), а в Кортина-д'Ампеццо – скелетонист Владислав Гераскевич.

Перед выходом на парад стран на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 наша команда спела украинский хит "Червона рута".

В самых масштабных мультиспортивных зимних соревнованиях планеты примут участие около 2900 спортсменов из 93 стран. В 16 дисциплинах будут разыграны 116 комплектов медалей – это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

