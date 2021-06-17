"Червона рута" в Бухаресте: украинские фанаты устроили фантастическую поддержку сборной перед матчем Евро-2020 (видео)

В эти минуты "сине-желтые" играют второй поединок на турнире.

Украинские болельщики устроили фантастическую поддержку национальной сборной в Бухаресте перед матчем 2-го тура группового этапа Евро-2020 с командой Северной Македонии.

Сначала фанаты прошлись улицами столицы Румынии, затянув "Червону руту".

Уже на стадионе "Национальный" перед самым началом футбольной встречи болельщики повторили знаменитый хит, заглушив поклонников соперника.

Украина и Северная Македония неудачно стартовали на нынешнем континентальном первенстве. "Сине-желтые" начали групповой этап с поражения от Нидерландов (2:3) , а Северная Македония уступила Австрии (1:3) .

, а Северная Македония . В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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