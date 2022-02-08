Чешская сноубордистка установила историческое достижение на ОИ-2022

На соревнованиях она участвует в двух видах спорта.
Чешская сноубордистка Эстер Ледецка установила историческое достижение на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Так, 26-летняя спортсменка стала первой женщиной в истории, защитившей звание олимпийской чемпионки в сноубординге, передает Суспильне Спорт.
Ледецка после триумфа на ОИ-2018 в Пхенчхане, повторила этот успех и в столице Поднебесной. Отметим, что Ледецка — одна из самых успешных представительниц в зимних видах спорта. На Олимпиаде-2018 спортсменка завоевала "золото" в двух видах спорта: горнолыжном спорте и сноубординге.
В Пекине представительница Чехии, кроме сноубординга, также будет соревноваться в горнолыжном спорте. Ледецка представлена в супер-гиганте и даунхиле.
- В финале Ледецка боролась за победу с австрийкой Даниэлой Ульбинг – чемпионкой мира в параллельном слаломе. Итог финала для чешки был тем же, что и во время всех ее предыдущих выступлений — Ледецкая опередила соперницу, а та не смогла добраться до финиша;
- "Золото" в параллельном гиганте-слаломе стало для Ледецки третьим в карьере на Олимпиадах. Кроме трех "золотых" медалей на Олимпиадах, в активе у Ледецки три медали чемпионатов мира по сноубордингу — "золота" в 2015 и 2017 годах в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте, а также "серебро" в параллельном слаломе (2017). В сезоне 2021/22 Ледецка добывала подиумы в сноубординге ("золото" и "серебро" в параллельном слаломе-гиганте), а также горнолыжном спорте ("бронза" в даунхиле) на этапах Кубка мира.