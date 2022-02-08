Чешская сноубордистка установила историческое достижение на ОИ-2022

На соревнованиях она участвует в двух видах спорта.

Чешская сноубордистка Эстер Ледецка установила историческое достижение на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, 26-летняя спортсменка стала первой женщиной в истории, защитившей звание олимпийской чемпионки в сноубординге, передает Суспильне Спорт.

Ледецка после триумфа на ОИ-2018 в Пхенчхане, повторила этот успех и в столице Поднебесной. Отметим, что Ледецка — одна из самых успешных представительниц в зимних видах спорта. На Олимпиаде-2018 спортсменка завоевала "золото" в двух видах спорта: горнолыжном спорте и сноубординге.

В Пекине представительница Чехии, кроме сноубординга, также будет соревноваться в горнолыжном спорте. Ледецка представлена в супер-гиганте и даунхиле.