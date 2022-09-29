"Честь Украины важнее медалей из рук врагов": юниорская сборная по боксу покинула ЧЕ-2022 после скандала

Сборная Украины по боксу решила не участвовать в юниорском чемпионате Европы из-за запрета организаторов использовать украинский флаг.

Юниорская сборная Украины по боксу покинула проходящий в Италии чемпионат Европы. Такое решение было принято после того, как Международная федерация бокса (IBA) не позволила сборной Украины соперничать в итальянском Монтезильвано под национальным флагом.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.

"Этот инцидент был умышленно создан агентом ФСБ Умаром Кремлевым и коллаборантом Владимиром Продивусом для отбеливания репутации и создания видимости того, что Продивус защищает интересы Украины. Сначала IBA, в которой Владимир Продивус является вицепрезидентом, принял этот скандальный запрет, а затем уже этот самый выступил". как защитник украинских боксеров", — говорится в сообщении.

В ФБУ также добавили, что НОК, Минмолодежьспорта, МИД и федерация "выражают свой протест против недопустимых и оскорбительных решений IBA, оскверняющих честь Украины".

"Для наших боксеров честь Украины важнее медалей из рук врагов и предателей", — заявили в федерации.

Юношеское континентальное первенство по боксу стартовало 27 сентября в итальянском городе Монтезильвано. Украину на чемпионате Европы должны были представить 13 парней и 13 девушек.

После объявления о том, что Украина не сможет соперничать на юниорском континентальном первенстве под национальным флагом, "сине-желтые" не стали мириться с несправедливостью и устроили протест. Украинцы Артем Марчук и Видади Зейниев отказались выходить в ринг на поединки против румына Арума Ника Тудорова и хорвата Бруно Бакача соответственно. Украинцам присудили технические поражения.

Напомним также, что Международная федерация джиу-джитсу (JJIF) решила допустить российских спортсменов в турниры в нейтральном статусе. В ответ украинская чемпионка Европы Богдана Голуб отказалась ехать на мировое первенство.

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