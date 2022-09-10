"Четкая позиция": лидеры сборной Боснии и Герцеговины будут бойкотировать товарищеский матч с Россией

Несколько ведущих футболистов сборной Боснии и Герцеговины заявили, что отказываются участвовать в контрольном поединке с Россией.

Накануне сборная Боснии и Герцеговины объявила, что сыграет товарищеский матч с командой РФ, несмотря на полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Встреча намечена на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Эта новость вызвала немало негодования в футбольном мире. Ряд игроков сборной Боснии и Герцеговины моментально выступили против организации спарринга с командой страны-агрессора.

Одним из первых своим мнением касательно этого поделился боснийский полузащитник, экс-игрок "Барселоны" Миралем Пьянич, недавно присоединившийся к эмиратскому "Аль-Шарджу".

"Я слышал о решении федерации. Лидеры союза знают мою позицию. Они звонили по телефону, спрашивали, что я думаю об игре. Я сказал то, что думал, а потом был удивлен другим решением. Это неудачное решение! У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. У меня нет слов. Боснийский футбольный союз знает мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо", - сказал Пьянич в комментарии Sportske.ba.

Аналогично отказался играть в спарринге с Россией звездный нападающий миланского "Интера" и капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко.

"Я против проведения этого матча. Я всегда выступаю только за мир. Федерация знает о моем отношении. К сожалению, я не тот, кто принимает решение о том, с кем будет играть сборная. Но у меня есть четкая позиция - не играть с РФ, пока страдают невинные люди. Я солидарен с народом Украины в это сложное время для них", - сказал Джеко в интервью Klix.

Добавим, что Босния и Герцеговина была соперником сборной Украины в группе квалификации на Чемпионат мира-2022. Во Львове команды сыграли вничью (1:1), а на выезде украинцы обыграли балканцев (0:2) и завоевали путевку в плей-офф отбора на мундиаль.

Ранее в РФ заявили об организации товарищеских матчей с Кыргызстаном и Ираном.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

Россияне последний раз провели матч в отборе к ЧМ-2022 в ноябре прошлого года. Тогда они уступили Хорватии 0:1.

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