Четверо футболистов сборной Украины попали в символическую команду открытий Евро-2020

Четверо футболистов сборной Украины попали в символическую команду открытий Евро-2020

Двое наших - в основном составе, еще пара игроков - в запасе.

Авторитетное испанское издание AS представило символическую сборную открытий Чемпионата Европы-2020.

В стартовой одинадцатке нашлось место сразу двум украинцам - голкиперу "Динамо" Георгию Бущану и защитнику "Шахтера" Николаю Матвиенко.

Среди запасных оказались еще двое игроков украинской сборной - полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко и форвард "Гента" Роман Яремчук.

Отметим, что наибольшее количество представителей в символическую команду открытий турнира делегировала сборная Дании - Каспера Дольберга, Миккеля Дамсгорда и Йоакима Меле.

Сборная открытий Евро-2020 по версии AS

Вратарь: Георгий Бущан (Украина)

Защитники: Йоаким Меле (Дания), Николай Матвиенко (Украина), Дензел Дюмфрис (Нидерланды)

Полузащитники: Педри (Испания), Миккель Дамсгорд (Дания), Томаш Соучек (Чехия), Роланд Шаллай (Венгрия), Жереми Доку (Бельгия)

Нападающие: Каспер Дольберг (Дания), Патрик Шик (Чехия)

Скриншот: AS

Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы. На предыдущих двух континентальных форумах "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.

Команда Андрея Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1).

(2:3), обыграли (2:1) и уступили (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме победили Швецию (2:1). В четвертьфинале Украина разгромно проиграла Англии (0:4).

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