Четверо футболистов сборной Украины попали в символическую команду открытий Евро-2020

Двое наших - в основном составе, еще пара игроков - в запасе.
Авторитетное испанское издание AS представило символическую сборную открытий Чемпионата Европы-2020.
В стартовой одинадцатке нашлось место сразу двум украинцам - голкиперу "Динамо" Георгию Бущану и защитнику "Шахтера" Николаю Матвиенко.
Среди запасных оказались еще двое игроков украинской сборной - полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко и форвард "Гента" Роман Яремчук.
Отметим, что наибольшее количество представителей в символическую команду открытий турнира делегировала сборная Дании - Каспера Дольберга, Миккеля Дамсгорда и Йоакима Меле.
Сборная открытий Евро-2020 по версии AS
Вратарь: Георгий Бущан (Украина)
Защитники: Йоаким Меле (Дания), Николай Матвиенко (Украина), Дензел Дюмфрис (Нидерланды)
Полузащитники: Педри (Испания), Миккель Дамсгорд (Дания), Томаш Соучек (Чехия), Роланд Шаллай (Венгрия), Жереми Доку (Бельгия)
Нападающие: Каспер Дольберг (Дания), Патрик Шик (Чехия)
- Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы. На предыдущих двух континентальных форумах "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.
- Команда Андрея Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1).
- В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме победили Швецию (2:1). В четвертьфинале Украина разгромно проиграла Англии (0:4).