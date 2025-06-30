Четверо украинских теннисисток на Wimbledon-2025: где и когда смотреть трансляции

Смотрите матчи Wimbledon-2025 на Киевстар ТВ

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С сегодняшнего дня, 30 июня, начинается один из самых престижных теннисных турниров мира – Wimbledon-2025. Транслятором турнира в Украине выступает Setanta – просмотр матчей доступен по подписке на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Wimbledon – старейший и один из самых престижных теннисных турниров в мире. Впервые его провели в 1877 году, и нынешний розыгрыш станет уже 138-м в истории. Турнир традиционно проходит на легендарных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса на Черч-роуде, где он поселился с 1922 года после переезда из Ворпл Роуд. Это единственный турнир Grand Slam, сохраняющий травяное покрытие, добавляя соревнованиям особой динамики и характера.

Украинский след на Wimbledon в этом году особенно заметен: четверо теннисисток будут представлять Украину в основной сетке турнира – Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

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В этом году Wimbledon охватывает пять разрядов: мужской и женский одиночные турниры, а также парные – мужской, женский и смешанный. В течение двух недель лондонские корты станут местом для упорной борьбы лучших теннисистов мира, неожиданных поворотов и зрелищных матчей, ежегодно привлекающих внимание миллионов болельщиков.

Прямая трансляция турнира будет доступна на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте "Киевстар ТВ Теннис".

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание, анонсы матчей и соревнований, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент. Болейте за любимых спортсменов удобно и без лишних усилий – все спортивные события в одном месте на платформе Киевстар ТВ.