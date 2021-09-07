Четвероногий бомбардир: пес забил курьезный гол в матче Чемпионата Чили (видео)

Взятие ворот было отменено арбитром.

Забавный инцидент произошел во время поединка одного из низших дивизионов чемпионата Чили по футболу между "Депортиво" и "Сарагосой". Невероятно, но голом в воротах гостей отличился пес.

Команда хозяев заработала штрафной удар у ворот соперников. Во время подачи собака, которая перед этим появилась на поле, рванула к воротам. Мяч попал животному в спину и курьезно зелетел в сетку ворот. Болельщики отреагировали на этот "шедевр" смехом и громкими аплодисментами.

Однако радость игроков и фанатов "Депортиво" длилась недолго. Арбитр отменил гол, поскольку пес официально не был игроком ни одной из команд.

Теперь болельщики просят, чтобы клуб подписал четвероногого бомбардира, который уже продемонстрировал свом замечательные навыки на футбольном поле.

Ранее ТСН Проспорт писал, что в Шотландии пес выбежал на поле и спас команду от гола.

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