Четвертая медаль: Костевич ворвалась в тройку самых титулованных спортсменов Украины на Олимпиадах

Елена делит второе место с еще двумя спортсменками.

Украинка Елена Костевич стала четырехкратной медалисткой Олимпийских игр. На соревнованиях в Токио 36-летняя спортсменка в паре с Олегом Омельчуком выиграла "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м).

Для Костевич это четвертая олимпийская медаль в карьере. Ранее она выигрывала "золото" в Афинах в 2004 году (пистолет, 10 метров) и две "бронзы" в Лондоне в 2012 году (пистолет, 10 и 25 метров). В общем Олимпиада в Токио для Костевич уже пятая.

По этому показателю она вышла на второе место среди других украинских олимпийцев. Вторую строчку Елена делит с Инной Осипенко-Радомской (гребля) и саблисткой Ольгой Харлан, которая на этой Олимпиаде остановилась уже в стартовом раунде.

Абсолютная рекорсменка Украины по количеству наград на Олимпиадах - пловчиха Яна Клочкова. На ее счету пять медалей.

Отметим, что Костевич имеет шанс сравняться с Клочковой уже на этой Олимпиаде. 29 июля в Токио состоится женская стрельба из пистолета на дистанции 25 метров с участием Елены.

Топ-медалисты в истории Украины

5: Яна Клочкова - "золото" (200 метров, комплексное плавание, 2000 и 2004 годы), (400 метров, комплексное плавание, 2000 и 2004 годы), "серебро" (800 метров, вольный стиль, 2000 год)

- "золото" (200 метров, комплексное плавание, 2000 и 2004 годы), (400 метров, комплексное плавание, 2000 и 2004 годы), "серебро" (800 метров, вольный стиль, 2000 год) 4: Инна Осипенко-Радомская - "золото" (500 метров, байдарка-одиночка, 2008 год), "серебро" (200 и 500 метров, байдарка-одиночка, 2012 год), "бронза" (500 метров, байдарка-четверка, 2004 г.)

- "золото" (500 метров, байдарка-одиночка, 2008 год), "серебро" (200 и 500 метров, байдарка-одиночка, 2012 год), "бронза" (500 метров, байдарка-четверка, 2004 г.) 4: Ольга Харлан - "золото" (командная сабля, 2008 год), "серебро" (командная сабля, 2016 год), "бронза" (личная сабля, 2012 и 2016 годы)

- "золото" (командная сабля, 2008 год), "серебро" (командная сабля, 2016 год), "бронза" (личная сабля, 2012 и 2016 годы) 4: Елена Костевич - "золото" (пистолет, 10 метров, 2004 г.), "бронза" (пистолет 10 и 25 метров, 2012 год; пистолет 10 метров, смешанная стрельба)

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Следите за результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 27 июля в нашей онлайн-трансляции.

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