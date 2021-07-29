Четвертая медаль Украины в Токио: как награждали пловца-рекордсмена Романчука

Михаил стал бронзовым призером на 800-метровке вольным стилем.

В ночь на 29 июля по киевскому времени украинская сборная добыла еще одну награду на Олимпийских играх-2020 в Токио. Михаил Романчук завоевал "бронзу" в финальном заплыве на 800 метров вольным стилем.

Наш 24-летний соотечественник, который стал лучшим в квалификации и установил новый олимпийский рекорд, в медальном заплыве не сумел повторить свой результат. Михаил на пол секунды отстал от чемпиона - американца Роберта Финке, и на две десятых секунды - от серебряного призера, итальянца Грегорио Пальтриньери.

Несмотря на упущенную возможность выиграть "золото", Романчук был эмоциональным и не сдержал слез на пьедестале почета во время церемонии награждения. А потом показал свою медаль, широко улыбнувшись.

Associated Press

Associated Press

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук и пловец Михаил Романчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 29 июля в нашей онлайн-трансляции.

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